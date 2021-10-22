Берлускони оправдан по эпизоду в деле о проституции несовершеннолетних

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был оправдан по обвинению в подкупе свидетеля в связи с уголовным делом о проституции несовершеннолетних, пишет Ла Тарде.

В 2013 году лидера партии «Вперёд, Италия» признали виновным в первой инстанции по делу о сексуальной связи с 17-летней танцовщицей из ночного клуба. Однако суд так и не смог доказать, что политик заплатил девушке за секс, и приговор был отменен апелляционным судом.

Берлускони также обвиняли в подкупе свидетеля. По данным следствия, свидетель должен был подтвердить показания магната о том, что физический контакт Берлускони с гостями женского пола ограничивался рукопожатием.