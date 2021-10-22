НАТО создает фонд развития военных технологий

Министры обороны стран-участниц НАТО договорились о создании первого в истории альянса фонда объемом в миллиард евро для развития военных технологий и технологий двойного назначения. Об этом говорится в распространенном заявлении альянса.

«Многонациональный фонд поможет НАТО сохранять свои технологические преимущества, обеспечивая инвестиции объемом €1 млрд в развитие технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны», — отмечается в документе.

Также министры обороны стран НАТО поддержали новый план обороны. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это — «план ответов на любые конфликты». Он отметил, что главы оборонных ведомств согласились, что альянс должен делать усилия, чтобы не утратить превосходство в технологиях над потенциальными противниками.