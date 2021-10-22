Обнародованы подробности визита Нуланд в Россию



В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в РФ в новой должности.

«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной её задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», — подчеркнул диписточник.

Россия готова к новым контактам с США по Украине, если будет встречный интерес, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

«Мы всегда открыты к контактам и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возможны ли новые константы Москвы и Вашингтона по Украине.

«Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации Барака Обамы, при экс-помощнике президента РФ Владиславе Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», — отметил диписточник.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.