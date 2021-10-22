В Анталье откроется Парк российско-турецкой дружбы

В районе Муратшапа юго-западной турецкой провинции Анталья откроется Парк российско-турецкой дружбы.

На территории парка установлен бюст известного русского писателя Льва Толстого, сообщили в муниципалитете Муратпаши.

Парк разбит в квартале Чаглаян с целью укрепления дружеских отношений между двумя странами, говорится в сообщении.

Площадь территории парка составляет около трех тысяч квадратных метров.

Бюст Толстого муниципалитету района на безвозмездной основе передали Российская ассоциация международного сотрудничества, Турецкая ассоциация дружбы и фонд «Диалог культур – единый мир».

Глава муниципалитета Муратпаши Умит Уйсал сказал, что по последним официальным данным в Анталье на постоянной основе проживает 95 тыс. иностранцев из около 90 стран.

По словам Уйсала, в Анталье проживает около 20 тыс. россиян, которые считают город своим домом.

Церемония открытия парка запланирована на 23 октября.