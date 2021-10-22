В Беларуси отменен обязательный масочный режим

Министерством здравоохранения Беларуси было отменено требование об обязательном масочном режиме в общественных местах в условиях коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — заявили в пресс-службе министерства.

В постановлении также были актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19.

«Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами», — добавили в Минздраве.