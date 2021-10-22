Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 поступят на вооружение кыргызской армии

Армия Кыргызстана получит на вооружение ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства.

Как сообщил журналистам председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, генерал (ГКНБ) Камчибек Ташиев, Бишкек уже направил в Анкару заказ на приобретение партии беспилотных летательных аппаратов, передает «Анадолу».

По словам Ташиева, турецкие беспилотники поступят на вооружение кыргызской армии в ближайшее время. Он отметил, что операторы, управляющие беспилотниками уже прошли обучение в Турции.

Он указал на то, что ударные БПЛА находятся на вооружении армии ограниченного числа стран в мире.

Кроме того, председатель Комитета сообщил, что Кыргызстан закупил ударные БПЛА «Orlan-10» и обеспечил поставку снайперских винтовок из РФ.