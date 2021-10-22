Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Президент США Джо Байден заявил в четверг вечером, что Вашингтон не хочет холодной войны с Китаем, но не отступит от своих позиций.

Об этом заявил на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд) президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Я много говорил и проводил много времени [в переговорах с председателем КНР] Си Цзиньпином — больше, чем с другими лидерами. Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем, — сказал он на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд). — Я хочу, чтобы Китай понял: мы не отступим, не изменим какие-либо взгляды».

По утверждению главы Белого дома, Россия, Китай и остальной мир знают, что у США самые лучшие вооруженные силы. «Не беспокойтесь, <…> что они [соперники США] будут сильнее, надо беспокоиться о том, предпримут ли они действия, которые приведут к тому, что они совершат серьезную ошибку», — сказал он.

Как отметил Байден, Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если на остров подвергнется атаке.

На вопрос о том, готовы ли США «встать на защиту Тайваня, если Китай нападет», американский лидер ответил: «Да, у нас есть обязательства сделать это».