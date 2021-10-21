Ясько раскрыла детали отношений с Саакашвили

Украинская возлюбленная экс-президента Грузии нардеп Елизавета Ясько заявила, что когда возникли их отношения, Саакашвили уже был свободным человеком.

При этом на вопрос, когда Саакашвили официально развелся с Сандрой Руловс, Ясько не ответила, объяснив, что это «их история», которую экс-супруги имеют право не афишировать.

«Мы начинали отношения, когда они уже не были мужем и женой … когда и он, и я, мы были свободными людьми», — сказала Ясько, слова которой приводит «Корреспондент».

Она также отметила, что ее с Саакашвили отношения не были секретом для семьи политика, и со многими из них она встречалась, но не с женой.

«Лично с ней я не знакома, но я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с семьей, с дядей Михаила, мы не раз виделись, и это не было секретом … Сандру очень уважают в Грузии, это человек, который сделал очень много для Грузии, и я считаю, что она его политически поддерживает, это очень благородно», — сказала депутат.

Как призналась Ясько, на момент встречи с Саакашвили она еще была с другим мужчиной, но те отношения вскоре закончились. И тогда старший на 23 года политик стал для нее первой любовью «такой глубины, такой истории».

Ясько сказала, что они с Саакашвили – родственные души и у них «конечно любовь».

«Если говорить о людях, которые являются soulmates (родственные души — ред.), нам на всех уровнях очень интересно вместе — политически, как друзья, у нас много чувств друг к другу, совершенно разных, мы очень друг другу интересны, интересны во всех смыслах, нам интересно разговаривать об истории, о жизни, о людях, о местах, у нас нет, пожалуй, ни одной темы, где мы не понимаем друг друга (…) Конечно, это любовь. Любовь — это очень важно, но любовь может быть совершенно разной. Любовь, которая дает тебе возможность развиваться и быть собой, она тебя поддерживает», — поделилась Ясько.

Также она рассказала, что до публикации резонансного видео, в котором они с Саакашвили объявили о своем романе, именно она предпочитала держать его в секрете.