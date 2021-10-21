Канадец выиграл в лотерею $20 млн, но не догадывался об этом

Джерри Нот из Канады выиграл в лотерею $20 млн, но даже не догадывался об этом, сообщает «Газета.ру». Только через два месяца мужчина узнал, что сорвал джекпот, — когда заглянул в кошелек и увидел там билет.

По словам мужчины, он не думал, что вообще что-то выиграет, поэтому почти сразу забыл про лотерейный билет, убрав его в портмоне.

Но в октябре, когда Нот открыл свой бумажник, купон бросился ему в глаза. Несмотря на то что с момента розыгрыша прошло восемь недель, он решил узнать результаты — может, повезло.

«Я увидел двойку и кучу нулей и подумал: «Круто, я выиграл $20 тысяч», — рассказал Джерри.

Но потом Нот еще раз внимательнее посмотрел на билет и увидел, что стал миллионером. По словам мужчины, он собирается обналичить выигрыш, а полученные деньги потратит на реализацию проекта мечты.

«Мы с братом решили построить на озере несколько коттеджей, которые можно было бы использовать в качестве лечебных центров или для отдыха в дикой природе», — поделился победитель.