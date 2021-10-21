Эрдоган попросил бережно относиться к водным ресурсам

Проблема водных ресурсов актуальна и для Турции, в особенности на фоне климатических изменений. Бережное отношение к воде и ее эффективное управление представляют особую значимость для дальнейшего развития страны.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг в режиме видеоконференции к участникам I Совета по водным ресурсам Турции.

Турецкий лидер призвал к бережному отношению к водным ресурсам страны.​​​​​​​ «Власти Турции предпринимают шаги по снижению потерь воды, а значит, и защите нашего будущего», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции назвал водные ресурсы самым ценным и стратегическим достоянием столетия. «Расход воды на планете с каждым годом будет лишь расти. Эффективное потребление воды и предотвращение сокращения ее запасов – это не вопрос выбора, а вынужденная необходимость», — подчеркнул Эрдоган.

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день в стране продолжается реализации 90 проектов, что позволит обеспечить 1,8 млрд кубометрами питьевой водой еще 18 млн жителей Турции.

Президент Эрдоган отметил, что тарифы на потребление воды в Турции разрабатываются с учетом положения малообеспеченных групп населения.