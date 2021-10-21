Путин считает, что Баку и Ереван должны пойти на «взаимные компромиссы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай».

«Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение. <…> Все-таки президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие. Но даже дело не только в этом, хотя ничего важнее, чем сохранить человеческие жизни, и быть не может. Тем не менее есть еще важные аспекты, а именно — нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности как долгосрочные и с обеих сторон оценят преимущества, хочу это подчеркнуть, мирного сосуществования. А в этом все заинтересованы», — отметил Путин (цитата по ТАСС).

Решение вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном требует взаимных компромиссов, указал Путин.