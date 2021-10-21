Арабы незаконно охотились в Билясуваре на козодоев и были оштрафованы

В ходе очередных контрольных мероприятий, проводимых Государственной службой экологической безопасности, было задержано трое граждан ОАЭ за незаконную охоту на территории Билясуварского района.

Как говорится в сообщении представителя Госслужбы Бахруза Магомедова, которое приводит «Тренд», при осмотре принадлежащего нарушителям автомобиля марки Toyota с регистрационным номером 99-UL-996 были обнаружены выловленные этими лицами 4 козодоя.

Каждый из задержанных был оштрафован на сумму в 2000 манатов.

Представитель государственной службы заявил, что для принятия предусмотренных законодательством мер в отношении иностранцев подготовлено письмо в Государственную миграционную службу Азербайджана.