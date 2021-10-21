Жители Японии призвали власти расстреливать корабли России и Китая в Тихом океане



Читатели японского издания «Асахи» прокомментировали произошедший 18 октября проход российских и китайских кораблей через Сангарский пролив в Тихий океан. Данный пролив находится между островами Хонсю и Хоккайдо. Отмечается, что это первый случай, когда военные корабли двух стран одновременно прошли через пролив.

В Японии отмечают, что стратегия безопасности страны направлена на избегание войны одновременно с Россией и Китаем. Вместе с тем видно сближение Москвы и Пекина. В материале говорится, что стратегия на сближение с Россией дала слабину, поэтому к РФ нужно относиться очень осторожно.

Японские читатели отметили, что российские и китайские корабли фактически прошлись по японской территории. Некоторые считают такое поведение еще более опасным, чем пуски ядерных ракет КНДР. «Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», «Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», «Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!» — пишут читатели.

Также некоторые японцы отмечают, что, объединившись, Россия и Китай смогут захватить весь мир. А чтобы Россия больше не вела себя так вызывающе, нужно разрешить проход через пролив американским боевым кораблям с атомным оружием, добавляют некоторые.

Попадаются, впрочем, и более умеренные предложения. «С Россией нужно вести дела по принципу «кнута и пряника». За проход боевых кораблей проливом Цугару нужен «кнут». А чтобы заманить Россию экономическим сотрудничеством нужен «пряник», — пишет один читатель.