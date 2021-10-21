Кремль не располагает данными об аресте 4 россиян в Турции, заявил Песков

Кремль не располагает информацией о задержании в Турции нескольких иностранцев, среди которых могут быть российские граждане. Об этом, как передает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел, если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.