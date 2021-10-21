Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран

Ранее дипведомства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили с призывом отпустить Кавалу. После этого МИД Турции вызвал их послов, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: «Суд независим». То есть, ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подает лучший пример независимости», — сказал Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по африканскими странам. Его цитирует телеканал Haberturk.

Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.

В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, но в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года.