Reuters: В Европе потеряли документы для признания «Спутника V»

Часть документов, касающихся российской вакцины от коронавируса «Спутник V» якобы оказалась «утеряна». Об этом сообщает агентство Reuters, отмечающее, что в этой связи европейский медрегулятор EMA не сможет до конца 2021 года провести рассмотрение по ее регистрации.

В Европейском агентстве лекарственных средств рассчитывают до конца ноября получить недостающие данные. Если такая передача состоится, то регулятор проведет экспертизу «Спутника» в первом квартале 2022 года, подчеркивается в сообщении.