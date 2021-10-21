Reuters: министры обороны НАТО согласуют новый план противодействия России

Главы оборонных ведомств государств Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе планируют утвердить новый план противодействия якобы возможному нападению со стороны России сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Как утверждается в публикации, «министры обороны стран НАТО намерены в четверг согласовать новый комплексный план защиты от какой-либо потенциальной атаки на нескольких фронтах». В материале констатируется, что в НАТО «по-прежнему настроены на сдерживание Москвы», несмотря на то, что альянс теперь в большей степени, нежели раньше, уделяет внимание Китаю.

Агентство отмечает, что данный план предусматривает возможность «любого одновременного нападения в Балтийском и Черноморском регионах», в том числе с потенциальным применением ядерных вооружений, киберсредств и космических систем. Как следует из публикации, опрошенные официальные лица не утверждают, что такая атака последует.

«Если будет такой крупный конфликт, то это потребует действий во всей зоне проведения операций», — приводятся в материале слова американского чиновника. «Различные события могут произойти одновременно, в связи с этим требуется целостная подготовка», — добавил он.

Министры обороны государств НАТО проведут 21-22 октября в Брюсселе плановое заседание Североатлантического совета.