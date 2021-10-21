Саакашвили предъявили новое обвинение

Главная прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту республики Михаилу Саакашвили обвинение в незаконном пересечении границы по факту его возвращения на родину в конце сентября. Об этом пишет местный портал Interpressnews.

По данным портала, политику сообщили о новом уголовном деле накануне, 20 октября. Ведомство полагает, что экс-глава государства тайно проник в страну 28 сентября на пароме из Одессы, а позже спрятался в трейлер с молочной продукцией и добрался до окрестностей Батуми.

Отмечается, что по соответствующей статье Саакашвили может грозить от четырех до пяти лет лишения свободы. В Грузии он заочно был приговорен к шести годам лишения свободы по двум другим уголовным делам после того, как уехал из страны в 2013 году.