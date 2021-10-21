Times: Украина обсуждает с Великобританией покупку оружия

Власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей, сообщает газета The Times.

По информации газеты, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около $138 тыс. за каждую на украинских самолетах. Эти ракеты стояли на вооружении ВВС Великобритании и применялись в Афганистане, Ливии и Сирии.

Ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра могут поражать машины, танки и корабли. Если страны смогут договориться, то эта продажа ракет станет первой для королевства.