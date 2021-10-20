Цензура вынудила венские музеи перейти на OnlyFans

Совет по туризму Вены, занимающийся продвижением экспонатов музеев австрийской столицы, завел аккаунт в OnlyFans в знак протеста против политики соцсетей Instagram и TikTok, которые не позволяют публиковать экспонаты с изображением обнаженных людей, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Guardian.

Поводом стала блокировка аккаунта музея Альбертина в июле 2021 года, когда в одном из роликов были продемонстрированы работы японского художника Нобуеси Араки — на одной из картин была изображена обнаженная женская грудь.

Также Instagram запрещал публиковать работы основоположца барокко Питера Пауля Рубенса, поскольку по правилам этой социальной сети запрещается публикация изображение обнаженных людей, даже «художественного или творческого по своей природе».

А Facebook удалил со страницы Музея естествознания изображение Венеры Виллендорфской — статуэтки возрастом более 25 тысячи лет, определив ее как «порнографическую».