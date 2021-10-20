Гарибашвили исключил предоставление Саакашвили привилегий в тюрьме

В Грузии заботятся о правах и здоровье заключенных, врачи следят за самочувствием экс-президента Михаила Саакашкили, однако ни у одного арестанта не будет привилегий, заявил премьер республики Ираклий Гарибашвили.

«Государство заботится, чтобы права и здоровье всех заключенных были защищены, в том числе, Саакашвили. Факты голодовки были в тюрьмах, и врачи всегда следили за состоянием здоровья голодающих заключенных. Точно так же врачи следят за здоровьем Саакашвили. Ни у одного заключенного не будет никаких привилегий», — сказал Гарибашвили в среду, добавив, что его не интересует объявленная Саакашвили голодовка.

«Человек, который был президентом, должен соблюдать закон. Если бы у него было хоть немного мужества, он приехал бы в страну открыто, по-мужски», — сказал Гарибашвили (цитата по «Интерфаксу»).

Он также сообщил, что прокуратура Грузии предъявила Саакашвили новое обвинение в незаконном пересечении границы. «Он (Саакашвили) заявлял и заявляет, что якобы жертвуя собой, прибыл в Грузию, но реально он прокрался в страну тайно, по-воровски, и это сделал человек, который был президентом девять лет», — посетовал премьер.