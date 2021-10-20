Навальному присудили премию имени Андрея Сахарова



Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщается в Twitter номинировавшей его фракции Европарламента. Официальное объявление победителя состоится до конца дня.

Премия Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу», с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Кроме Навального, в короткий лист премии в этом году вошли 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за «храбрую борьбу за равенство и права человеки» и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.

«Мистер Путин, освободите Алексея Навального. Европа просит свободы для него и всех остальных политических заключённых», — пишут авторы твита.

Ранее Москва ответила на вопросы США и 44 стран — партнёров по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о произошедшем с Навальным. В Великобритании отвергли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. МИД РФ, в свою очередь, направил в ОЗХО ответные вопросы для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В итоге постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал ответы на вопросы российского МИД «пустыми отписками». Он также отметил, что все эти ответы поступили одновременно, что говорит об их координации.