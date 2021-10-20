Россия и Беларусь проведут совместные учения «Щит Союза» в 2023 году

Россия и Беларусь договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения «Щит Союза», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза», которое проведем в 2023 году», — сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.

Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно — на территории Беларуси они называются «Запад», в России — «Щит Союза». В сентябре 2019 года учения «Щит Союза» проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.

По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.

«Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях», — сказал Шойгу.

Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.

Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Беларуси.

«Договорились продолжить её, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года», — пояснил Шойгу.

Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.