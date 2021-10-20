СМИ: Гэмбл применила против Путина семь приемов соблазнения



Американская журналистка Хэдли Гэмбл, которая была ведущей «Российской энергетической недели», использовала против президента России Владимира Путина семь приемов флирта, заявил Daily Mail эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.

Стоит отметить, что Гэмбл на российском телевидении обвинили в заигрывании с президентом для отвлечения внимания. Сам Путин же высказался, что, мол, Гэмбл его слушает не до конца.

Стэнтон перечислил классические приемы соблазнения, которые пустила в ход на важном мероприятии американская журналистка. Это дотрагивания до собственных волос, размашистые движение ногой в сидящем положении, расширенные зрачки, показывающие интерес к партнеру. Однако Стэнтон не может сказать точно, было ли все это частью тщательно спланированной тактики, и все ли у журналистки получалось импровизированно и искренне.

Впрочем, на Путина все потуги Гэмбл никакого влияния не оказали — он оказался к ним полностью равнодушен. «Президент Путин оставался последовательным в своем языке тела и сохранял то, что мы называем базовыми жестами», — отметил специалист.

Стоит отметить, что многие читатели в англосаксонском мире оказались недовольны поведением Гэмбл. «Она выставила себя полной дурой, как неловко», «Ей должно быть стыдно», «Очень непрофессиональное поведение», — пишут они.

Напомним, что Путин в ходе общения сделал комплимент американке, назвав «ее красивой женщиной», но тут же попросил дослушать его до конца. А сама Гэмбл вернула долг Путину, сказав ему, что он «отлично выглядит».