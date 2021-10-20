Конгресс США принял резолюцию с призывом нарастить давление на Минск



Комитет по иностранным делам сената Конгресса США принял резолюцию, в которой имеется призыв к правительству страны во взаимодействии с союзниками наращивать давление на власти Беларуси.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил председатель данного комитета Роберт Менендес. В документе требуется провести новые президентские и парламентские выборы в Беларуси.

«Призываем к проведению новых президентских и парламентских выборов в Беларуси, которые должны быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей», — говорится в резолюции.

В ней также отмечается, что сенаторы намерены «отказаться признавать действующего президента Беларуси Александра Лукашенко законно избранным лидером республики». Для оказания максимального давления на режим Лукашенко США попросили о тесном взаимодействии правительства из ЕС, Великобритании, Канады и других стран. Вашингтон приветствует санкции ЕС, введённые против Минска, и призывает координировать принятие дополнительных мер.

Ранее Лукашенко обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела Минска. Он также отметил, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника и он по-прежнему нацелен на смену власти в стране. По его словам, в настоящий момент для достижения этой цели задействуются санкции, финансируются протесты, экстремизм и терроризм.