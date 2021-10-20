Бывших военных нацистской Германии проверят на участие в геноциде граждан СССР



Бывших военнослужащих нацистской Германии проверят на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

«На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах», — пояснил он, отвечая на запрос агентства.

По словам Иванова, указания на «преднамеренное уничтожение мирного советского населения» выявили в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, фиксируются свидетельства очевидцев преступления.

Представитель генпрокуратуры добавил, что некоторые страны предоставили ведомству необходимую для следствия информацию.