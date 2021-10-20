США намерены наказать «Газпром» за нарушение санкций



США вознамерились привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение санкций, Министерство финансов будет работать над этим вопросом совместно с Конгрессом.

Об этом заявил на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США заместитель министра финансов Адевале Адейемо, его слова приводит ТАСС.

Это решение было принято после критики одного из сенаторов в адрес ведомства из-за отказа вводить ограничения против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром».

Замминистра не привел подробностей и ушел от ответа, считает ли Минфин деятельность компании попадающей под американские санкции.