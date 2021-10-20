В США провели первую операцию по пересадке человеку почки генно-модифицированной свиньи

Американские хирурги впервые провели операцию по пересадке почки, выращенной в теле генетически модифицированной свиньи. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, врачи в Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка провели пересадку почки, которая даже по прошествии трех дней не была отторгнута организмом и нормально функционировала. Этому способствовала генная модификация донора, благодаря которой в органе отсутствовали ткани, способные вызвать его отторжение.

Как отмечает агентство, операция была проведена на пациенте с диагностированной смертью мозга, который был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Почка была подсоединена к кровеносной системе, как заявил хирург Роберт Монтгомери, ее функционирование «выглядело вполне нормально», орган проводил эффективную очистку организма от мочевины, в результате чего уровень креатинина у пациента вернулся к нормальным показателям.