Американские истребители прибыли в Румынию

Группа американских истребителей F-15 Strike Eagle во вторник прибыла на авиабазу Борча в Румынии для участия в проводимых Соединенными Штатами многонациональных учений Castle Forge в регионе Черного моря, сообщило Командование ВВС США в Европе и Африке.

Накануне группа из пяти истребителей F-15 также прибыла на авиабазу Граф Игнатьево в Болгарии, отметили в командовании.

«Это передовое развертывание будет способствовать главной цели учений Castle Forge — созданию атмосферы партнерства и подтверждению приверженности США союзникам по НАТО в регионе Черного моря. Истребители (F-15) Strike Eagle будут тренироваться вместе с коллегами из ВВС Румынии и Болгарии в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Группа истребителей ВВС США F-15 на прошлой неделе находилась в Греции на авиабазе Лариса, куда она была переброшена с континентальной части Соединенных Штатов. Там американские боевые самолеты в ходе серии полетов отработали взаимодействие с истребителями F-16 ВВС Греции. Часть американских истребителей остается в Греции для продолжения совместных учений.

«Возможность работать плечом к плечу с нашими болгарскими и румынскими союзниками демонстрирует наши непоколебимые партнерские отношения и способность обеспечить непревзойденную авиационную мощь в этом ключевом регионе», — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.