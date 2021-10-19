Эксперты разобрались в эволюции носорогов

Ученые проанализировали происхождение видов современных носорогов, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Cell.

Ранее носороги были широко распространены по всей Европе, Азии и Африке. В наши дни сохранилось всего пять видов, живущих небольшими популяциями под угрозой исчезновения. Биологи озабочены утратой ими генетического разнообразия, что может привести к вырождению.

Ученые под руководством Шаньлинь Лю из Китайского сельскохозяйственного университета проанализировали геном современных носорогов, чтобы восстановить их эволюционную историю: черного, белого, суматранского, индийского и яванского. Их сопоставили с ДНК ископаемых видов, полученной из костей и зубов: шерстистого, эласмотерия и носорога Мерка.

Анализ показал, что 36 миллионов лет назад первым от общей предковой группы отделился сибирский носорог — эласмотерий. Затем, 16 миллионов лет назад, носороги разделились на африканских и азиатских. Ученые считают, что это произошло, когда предки современных черных и белых носорогов перешли из Евразии в Африку по образовавшемуся мосту из суши.

Также выяснилось, что все виды носорогов образовались в условиях географической изоляции: у них всегда был высокий уровень близкородственного скрещивания. Таким образом, хоть генетическое разнообразие современных носорогов и вызывает опасение, аналогичные условия были привычными для них на протяжении миллионов лет эволюции.