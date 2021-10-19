Лукашенко анонсировал появление белорусской ковид-вакцины

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал появление белорусской вакцины от COVID-19 в 2023 году. Об этом Лукашенко заявил на совещании по ситуации с эпидемией в стране, говорится на его сайте.

По его словам, вакцину выпустят в 2023 году, поскольку тогда будет циркулировать новый штамм.

«И сегодня видим, что он может быть. Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня «Дельта»-штамм. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 год», – заявил Лукашенко.