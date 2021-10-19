Эрдоган: Система ООН при отсутствии голосов исламского мира бесперспективна

Нынешняя система [ООН], при которой исламский мир не имеет достаточного права голоса, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам форума TRT World Forum 2021.

Эрдоган подчеркнул, что никогда еще проблемы в мировой системе не были столь острыми и очевидными.

Глава государства отметил, что международные структуры, чьей миссией является борьба за мир и обеспечение безопасности, провалили все возможные экзамены на устранение вызовов современности.

Эрдоган напомнил, что человечество уже около двух лет противостоит вызовам пандемии коронавирусной инфекции. «Хотя негативное влияние пандемии постепенно снижается, тема коронавируса все еще находится в повестке дня всего мира. Возвращение к нормальной, допандемической ситуации, безусловно, требует немалого времени», — сказал президент, которого цитирует «Анадолу».

Он подчеркнул, что после пандемии мир будет уже не таким как прежде. «Пандемия в корне изменила мировоззрение людей, подходы к окружающему миру и глобальной политике, выявила шаткость системы социальной защиты и здравоохранения наиболее развитых стран мира. Слаборазвитые и бедные страны и вовсе были оставлены наедине с вызовами», — констатировал Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание к росту протекционизма в мировой торговле и нарушению цепочек поставок товаров и услуг, вызванному пандемией. На фоне осложнения экономической ситуации количество преступлений на почве неприязни и ксенофобии в странах Запада достигло пугающих масштабов.

По словам Эрдогана, вместо борьбы с проявлениями исламофобии, которые разрастаются словно раковая опухоль, европейские политики пытаются использовать тему ксенофобии ради политической выгоды, расширения своего электората.

«Как политик, который долгие годы заостряет внимание на угрозе исламофобии, я с сожалением констатирую, что человечество упускает важный шанс на мир и справедливость на планете», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что пандемия коронавируса напомнила, что человечество – единая семья, где важны солидарность и сотрудничество.

«Пять миллионов смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, – это следствие не только действия вируса или слабости системы здравоохранения. Данное суждение было бы очень поверхностным. Основная причина в кризисе миропорядка, основанном на принципах защиты сильного, поощрении эксплуатации, жадности и эгоизма. Реформирование ООН и других международных структур – неизбежность. Действующая система ООН, сформированная после Второй мировой войны, не отвечает вызовам современности, не в силах обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы», — сказал президент Турции.