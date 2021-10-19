Армения до сих пор не предоставила информацию о пропавших азербайджанцах, заявила Сабина Алиева

“Во время Первой Карабахской войны и в последующие годы пропали без вести 3890 человек, большинство из которых были гражданскими лицами. У нас есть семьи, которые до сих пор не могут получить такую информацию сразу о двух своих пропавших сыновьях”.

Об этом заявила находящаяся с визитом в Турции уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

С.Алиева сказала, что, хотя азербайджанская сторона и международные организации запрашивали информацию о пропавших без вести лицах, Армения до сих пор не предоставила информацию о них. Наши 54 человека, пропавшие без вести в Армении и оккупированном Карабахском регионе в 1998 и 2000 годах, встречались с Международным обществом Красного Креста, и хотя они официально зарегистрированы, армянская сторона не сообщает о них”.

Омбудсмен отметила, что турецкая организация по правам человека и равенству (TIHEК) подготовила отчет на турецком и английском языках о преступлениях Армении в Карабахской войне и последующем периоде, о материальном и моральном ущербе и потерях, понесенных в процессе оккупации. Она отметила, что в отчете о нарушениях прав человека в рамках требований международного права также содержится информация о пропавших без вести. Ее слова приводит АПА.

С.Алиева также отметила, что по ее приглашению делегация во главе с главным омбудсменом Турции и президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества Шарафом Малкочем ознакомилась с освобожденными от оккупации территориями Азербайджана, ожидается, что до конца этого года будет подготовлен очередной отчет.