Спецпредставитель генсека НАТО отметил важную роль Грузии в азербайджано-армянских связях

«Грузия играет очень важную и активную роль в азербайджано-армянских связях”.

Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина после встречи с заместителем премьер-министра Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности.

“Вчера я был в Азербайджане, а завтра отправлюсь в Ереван. Есть много вопросов для обсуждения. Я поблагодарил министра за инициативу проведения политических консультаций между тремя странами Южного Кавказа. Грузия играет очень важную и активную роль в азербайджано-армянских связях”, — приводит АПА его слова.