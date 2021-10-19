Саакашвили советуют поместить в больницу

Группа врачей, которую сформировало для наблюдения за здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили министерство здравоохранения страны, рекомендовала госпитализировать политика. Об этом сообщает один из медиков Зураб Пагава.

«С целью профилактики, так как есть высокая вероятность ухудшения [здоровья], и для того, чтобы застраховаться, мы издали рекомендацию о его (Саакашвили) госпитализации», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что отказавшийся от еды политик физически ослаб, но госпитализировать его пока не планируется.

Саакашвили объявил голодовку, когда попал в тюрьму. Экс-президент сделал это в знак протеста против уголовного преследование, назвав его политически мотивированным.