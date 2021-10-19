Президент Ильхам Алиев соболезнует турецкому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с кончиной председателя правления компании Baykar Оздемира Байрактара.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Крайне опечален известием о кончине председателя Правления компании Baykar Оздемира Байрактара.
Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, желаю терпения Вам, членам Вашей семьи и близким, выражаю глубокие соболезнования.
Аллах рехмет элясин!».