Президент Ильхам Алиев соболезнует турецкому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с кончиной председателя правления компании Baykar Оздемира Байрактара.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Крайне опечален известием о кончине председателя Правления компании Baykar Оздемира Байрактара.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, желаю терпения Вам, членам Вашей семьи и близким, выражаю глубокие соболезнования.

Аллах рехмет элясин!».