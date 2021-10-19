ВОЗ обеспечит бедные страны лекарствами от COVID-19 по низкой цене



ВОЗ решила обеспечить бедные страны лекарствами от коронавируса и тестами по низкой цене после того, как не смогла поставить туда нужное количество вакцин. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ инициативы АСТА (организована ВОЗ и партнерами для борьбы с COVID-19).

В числе шагов, которые предлагает АСТА, сделать так, чтобы пациенты с легким или средней тяжести течением COVID-19 могли получить антивирусные препараты по цене всего $10 за курс.

Какие именно лекарства будут использованы, не указано. Отмечается лишь, что инициатива хочет заключить к концу ноября сделку по обеспечению поставок «перорального амбулаторного препарата».

Издание предполагает, что речь идет о препарате производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics. Это экспериментальный препарат в виде таблеток, который, как зявляют разработчики, на 50% сокращает число госпитализаций среди пациентов с COVID-19 из групп риска, а также значительно снижает смертность.