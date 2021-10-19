Гарибашвили заявил, что европарламентарии не помешают осудить Саакашвили

Никто не помешает установлению справедливости в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме, в том числе и европарламентарии. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Для нас абсолютно никакого значения не имеет, какой евродепутат что скажет о Саакашвили, потому что для нас является важным, что скажет наш народ. Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми судебными инстанциями, соответственно, никто не встанет на пути установления справедливости», — сказал он.

Глава грузинского правительства также заявил, что после второго тура выборов в местные органы власти, который запланирован на 30 октября, он и его партия больше не будут комментировать тему, связанную с Саакашвили.