Песков заявил, что намерен на турецком прочитать высказывание Эрдогана о «пятерке» СБ ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен прочитать высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «пятерке» Совета Безопасности ООН на турецком языке. В беседе с журналистами во вторник представитель Кремля пояснил, что пока ознакомился с этими словами только в переводе и в пересказе прессы.

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — сказал Песков.

Ранее Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в рамках своего визита в эту страну, заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке» стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, он подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей войны.