В заповеднике Грузии впервые за 12 лет появился леопард

В Грузии впервые за 12 лет появился леопард – фотоловушка зафиксировала хищника в горах Тушетии. Весь этот край является национальным парком.

Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году. В последний раз на территории Грузии леопарда видели в 2009 году на охраняемой территории Вашловани (Восточная Грузия).

Аппаратура в Тушетии была установлена в августе исследователями из НПО Центр консервации видов «Накреси» (Nacres). Сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«После 12 лет самоотверженных поисков, когда все надежды казались напрасными, исследовательская группа по консервации видов «Накреси» снова зафиксировала это животное в Грузии. Сегодня при осмотре одной из фотоловушек, которую мы установили два месяца назад на охраняемых территориях Тушети, мы обнаружили фотографию леопарда (Panthera pardus), сделанную в августе», — сказано в заявлении организации.

Находку исследователи посвятили публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021 года.