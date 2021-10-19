СМИ: Пашинян провел ряд закулисных встреч в рамках визита в Москву



В ходе недавнего визита в Москву Никол Пашинян не ограничился только официальными встречами: состоялись также ряд неофициальных или так называемых закулисных встреч,

сообщает газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

Издание уже обращалось к сведениям о том, что Никол Пашинян и его команда, чтобы не обострять еще больше назревающий против Пашиняна бунт, обеспечивают поступления в государственный бюджет за счет сомнительных финансовых вливаний.

«Как передают наши московские источники, в частности, Пашинян в Москве встретился с некоторыми представителями армянских деловых кругов и пытался любым способом уговорить их активизироваться на данном этапе, поскольку сейчас важный переходный период и Армения нуждается в серьезных инвестициях и дополнительных финансовых потоках. По нашим сведениям, Пашиняну не удалось достичь большого успеха, поскольку ему больше не доверяют. Тем не менее, он достиг предварительной договоренности с несколькими бизнесменами, которые в ближайшее время командируют своих «эмиссаров» в Ереван, чтобы понять ситуацию на месте», — пишет газета.