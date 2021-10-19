Северная Корея запустила баллистическую ракету, премьер Японии срочно созывает Совбез

КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

По его данным, запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря был произведен из района портового северокорейского города Синпхо (провинция Хамген-Намдо). Отмечается, что запуск был обнаружен в 10:17.

«Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации», говорится в сообщении JCS.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что КНДР запустила не одну, а две ракеты, назвав запуски «очень неприятными». «Некоторое время назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Вызывает глубокое сожаление тот факт, что Северная Корея последовательно запускает ракеты в этом месяце», — цитируют Кисиду местные СМИ.

Японский премьер отметил, что поручил своему правительству подтвердить безопасность кораблей и самолетов в районе Японского моря и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Издание «Киодо» пишет, что Кисида сегодня находился на северо-востоке страны и должен был отправиться в префектуру Акита, однако после пусков ракет он решил вернуться в Токио, чтобы принять участие в экстренном заседании Совета национальной безопасности, посвященном инциденту.