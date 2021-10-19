Прокуратура Анкары санкционировала задержание 123 военных за связи с Гюленом



Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 123 военнослужащих и курсантов военных академий по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, передает агентство Anadolu.

Сообщается, что операция по задержанию 73 военных и 50 курсантов проводится в 18 провинциях Турции.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.

В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.