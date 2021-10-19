Латвия вводил локдаун и комендантский час

Эпидемиологическая ситуация в Латвии крайне усложнилась — страна вышла на первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом на миллион жителей, сообщает РИА Новости.

Данные о заболеваемости COVID-19 в Латвии публикует Университет Джона Хопкинса. Их привел главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

«Мировые антирекорды», — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот данных Университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.

Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос – 7 125, 28 cлучая и Грузия – 7 106, 18 cлучая.

С учетом сложной эпидситуации правительство Латвии приняло решение с 21 октября по 15 ноября объявить локдаун в стране.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс, согласно решению Совета по кризисному управлению республики, с 20:00 до 5:00 в стране вводится комендантский час. Всем жителям, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет, запрещается появляться на улице.