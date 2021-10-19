КНДР призвала Южную Корею нормализовать отношения

КНДР призывает Южную Корею принять меры по улучшению отношений между странами в качестве обязательного условия для подписания мирного договора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейский внешнеполитический портал «Меари».

«В настоящее время межкорейские отношения нестабильны. И если объявить об окончании Корейской войны, игнорируя нынешнюю ситуацию, то обе стороны попадут в порочный круг конфликта еще до того, как высохнут чернила под документом», — говорится в заявлении северокорейской стороны.

При этом авторы обращения отмечают, что текущая напряженность между государствами вызвана наращиванием вооружений в Южной Корее, а также совместными военными учениями страны с США.