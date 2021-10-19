США ведут переговоры с Турцией для урегулирования ситуации с F-35

Министерство обороны США ведет переговоры с Турцией с целью урегулирования разногласий по поводу поставок Анкаре истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

«Говоря о поднятых вами вопросах, могу сказать следующее: Министерство обороны (США) проводит консультации с Турцией по урегулированию разногласий вокруг F-35. Турецкие официальные лица заявили, что заинтересованы в покупке F-16. Чтобы обсудить планы турецких оборонных закупок, вам следует связаться с турецкими властями. Могу сказать, что никаких финансовых предложений по запросам Турции на F-16 у США не было. Минобороны проводит консультации с Турцией по разрешению разногласий по программе F-35. Я не могу говорить о частных разговорах по этому поводу », — сказал Прайс на ежедневном брифинге.

Комментарий дипломата последовал в ответ на вопрос о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что США предложили Турции продажу истребителей F-16 в качестве компенсации за выплату Турцией суммы в размере 1,4 миллиарда долларов за передачу Анкаре самолетов F-35.

Представитель Госдепа также пояснил, что не может подтвердить продажу и передачу оружия без уведомления и одобрения Конгресса.

Прайс подчеркнул, что США «очень ценят партнерство с союзником по НАТО Турцией». «Турция — важный союзник по НАТО У нас давние и глубокие связи и партнерство с Турцией », — сказал Прайс.