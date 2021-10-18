Беларусь отозвала посла из Франции

Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации», — приводятся его слова на сайте министерства.

При этом в МИД Беларуси заявили, что Минск заинтересован в восстановлении полноценного уровня функционирования дипмиссий Беларуси и Франции.

В свою очередь, в МИД Франции подтвердили информацию, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск в связи с решением властей Беларуси.

«Его отъезд произошёл после одностороннего решения белорусских властей прекратить действие выданного ему 31 августа 2020 года агремана из-за непредоставления послом верительных грамот господину Лукашенко», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Беларусь по требованию Минска.