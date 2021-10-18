Глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поздравил Азербайджан по случаю 18 октября — Дня восстановления независимости.
Фахреттин Алтун в понедельник разместил на своей странице в Twitter соответствующую публикацию.
«Поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости. Турция продолжит укреплять связи на основании принципа «одна нация — два государства», — говорится в публикации.
Can Azerbaycanımızın bağımsızlık günü kutlu olsun…
Türkiye, dün olduğu gibi bugün de iki devlet tek millet anlayışı ile bağlarını güçlendirmeye devam edecektir. pic.twitter.com/HsuoXp6Lvc
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 18, 2021