Глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поздравил Азербайджан по случаю 18 октября — Дня восстановления независимости.

Фахреттин Алтун в понедельник разместил на своей странице в Twitter соответствующую публикацию.

«Поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости. Турция продолжит укреплять связи на основании принципа «одна нация — два государства», — говорится в публикации.