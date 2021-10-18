Обмеление Волги может привести к приостановке деятельность паромных переправ



В Астраханской области из-за рекордного обмеления нижней Волги может быть приостановлена деятельность паромных переправ и нарушено водоснабжение 13 населенных пунктов.

Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС, уровни воды на Волге в створе Астрахани упали более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года. В зоне экологического бедствия оказались более десяти тысяч жителей Наримановского, Лиманского и Икрянинского районов.

«Вероятна остановка паромных переправ, снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства, а также заморные явления в зимний период», — отмечает начальник института Максим Бедило.