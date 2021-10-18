Уровень детской смертности в Афганистане вырос

В Афганистане выросло число смертей детей в возрасте до пяти лет из-за микробных заболеваний. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Каландар Эбад, передает TOLO News.

Глава Минздрава выразил обеспокоенность резким ростом уровня детской смертности в стране. По его словам, от заболеваний, вызванных микробами, 55 из тысячи детей не доживают до пяти лет.

Эбад призвал афганские семьи серьезно отнестись к гигиене и тщательно следить за мытьем рук, чтобы предотвратить распространение заболеваний. Он также указал, что серьезную проблему в стране до сих пор представляет полиомиелит.